Гюров пръв, Йотова след него: обръщат се към избирателите в петък

Двамата кандидати за балотажа ще могат да отправят посланията си към избирателите по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) в последния ден на предизборната кампания между двата тура.

Обръщенията могат да бъдат с продължителност до 10 минути и се излъчват безплатно. Часът на излъчване се определя по споразумение между генералните директори на обществените медии и кандидатите.

Жребият за поредността беше изтеглен от члена на ЦИК Алина Добрева от „Демократична България“. Номерата в бюлетините се запазват от първия тур — № 4 за Андрей Гюров и Георги Кандев и № 25 за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

ЦИК обяви официалните резултати от първия тур

На брифинг ЦИК обяви официалните резултати от първия тур. Балотажът е насрочен за 1 ноември, а отчетената избирателна активност е 22,98%. За сравнение, на президентските избори през 2021 г. активността е била близо 35%.

От комисията отчетоха спокойно протичане на изборния ден и добра работа на машинното гласуване. Общо 31 машини са преустановили работа, което представлява 0,25% от всички устройства. През априлския вот повредите са засегнали 107 машини, или около 1% от общия брой.

В изборния ден са постъпили 98 жалби и сигнали, основно за предизборна агитация и разгласяване на социологически проучвания. Приложението „Избори 360“ е било инсталирано над 42 500 пъти, като са валидирани около 18 000 протокола.

ЦИК ще разгледа сигналите за агитация чрез платформите на Министерския съвет

Продължават да постъпват сигнали за предполагаема неправомерна агитация от премиера Румен Радев чрез платформите на Министерския съвет. Общият им брой вече е 74.

Говорителката на ЦИК Стоянка Балова заяви, че няма да изразява лична позиция по случая, но увери, че жалбите ще бъдат разгледани. Предишния ден те са били докладвани на комисията, без да се стигне до разглеждането им по същество.