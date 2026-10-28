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Китай забрани излъчването на Ла Лига заради Килиан Мбапе

Китай забрани излъчването на Ла Лига заради Килиан Мбапе

Реал Мадрид се разграничи от нападателя и поднесе извинение заради думите му, че Мао Дзедун е диктатор

Китай забрани излъчването на мачове от испанското футболно първенство до второ нареждане. Колкото и да е абсурдно, причината са думите на нападателя Килиан Мбапе, че Мао Дзедун е диктатор. Френският национал дори не използва името му. В кратко видео той казва, че най-смешното интернет меме, което е виждал за себе си, е как лицето му е поставено върху „някакъв тип... мисля, че е китайски диктатор".

Мбапе нарече Мао Дзедун „диктатор“ и загуби милиони

Китайското правителство реагира остро с официално предупреждение, че всякакви прояви, които накърняват чувствата на китайския народ, ще бъдат заклеймявани от всички слоеве на обществото. В Китай политическата цензура е изключително строга, а осмиването на фигури, свързани с Комунистическата партия, се преследва от закона като оскверняване на паметта на национални герои.

Самият Мбапе набързо бе призован от Реал Мадрид да се извини, а самият клуб се разграничи от думите му и призова за разбиране. Въпреки това позицията на китайското правителство е, че мачове от Ла Лига и с участието на Мбапе конкретно няма да бъдат излъчвани в страната.

 

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