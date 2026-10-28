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Справка на Таралеж: Удареният край нос Калиакра кораб е чист от санкции

Справка на Таралеж: Удареният край нос Калиакра кораб е чист от санкции
АП/БТА

Спрямо контейнеровоза, плаващ под флага на Либерия, няма наложени международни рестрикции, забрани за застраховане или търговски ограничения от страна на ООН

Корабът CONTSHIP JET, който бе атакуван с дронове в Черно море край нос Калиакра, е напълно чист откъм международни санкции. Това показва проверка на ТАРАЛЕЖ в основните глобални регистри за сигурност и морски контрол, извършена веднага след инцидента край българския бряг.

Справка в официалните бази данни на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), правителството на Обединеното кралство и Европейския съюз потвърждава, че плавателният съд с уникален идентификационен IMO номер 9348625 не фигурира в нито един черен списък. Спрямо контейнеровоза, плаващ под флага на Либерия, няма наложени международни рестрикции, забрани за застраховане или търговски ограничения от страна на ООН.

Проверката на международния му статус бе предприета, след като плавателният съд стана поредна жертва на ескалиращите удари с безпилотни апарати в региона, което принуди екипажа му да се евакуира на спасителни плотове в близост до териториалните води на България. Към момента на инцидента корабът е извършвал редовен и легален курс от Израел към Румъния.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че въпросният морски съд е бил ударен от три безпилотни летателни апарата.

"Като Черноморски държави имаме обща отговорност за сигурността и корабоплаването в региона. Призоваваме за спиране на атаките. Настояваме за стриктно спазване на международното право", изчете Стоянов съвместният текст, приет от тримата министри.

Екипажът на ударения кораб се е евакуирал чрез спасителни плотове.

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