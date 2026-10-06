ALFA WATAN и ABLE - какво знаем за ударените в български води кораби?

Нападението в българската Изключителна икономическа зона (ИИЗ) засегна два товарни кораба с дългогодишна история в корабоплаването в Средиземно и Черно море. Подробният преглед на техните технически данни, международни регистри и маршрути разкрива важна информация за оперативната им история и текущ правен статус.

Товарният кораб ALFA WATAN

Потъналият източно от българските брегове ALFA WATAN е специализиран съд за генерални товари (General Cargo). Той е построен през 1976 година, което го прави 50-годишен плавателен съд, притежава уникален идентификационен номер IMO: 7510884 и плава под флага на Того.

Последният обявен рейс на кораба е бил от египетското пристанище Ал Ариш с дестинация Сулина в Румъния. Хронологията на неговите пристанищни посещения в периода преди инцидента показва интензивно движение в Източното Средиземноморие. В по-ранен етап корабът регистрира еднодневен престой в Ал Ариш, последван малко по-късно от кратък двучасов транзитен престой в Истанбул. След това съдът се отправя към Александрия за кратко спиране от 16 часа, а веднага след това се завръща в същото пристанище за по-дълъг двудневен престой. Последната му отчетена логистична операция преди нападението е еднодневно посещение отново в египетското пристанище Ал Ариш, откъдето отплава към румънските води. Корабът е изпълнявал маршрути, свързани със спирания в сирийското пристанище в Тартус, както и на ливански и гръцки портове.

По отношение на международно-правния му статус, към днешна дата плавателният съд не е поставен под никакви международни санкции. Официалната проверка срещу над 300 списъка за проследяване, включително тези на OFAC на САЩ, Европейския съюз и ООН, показва напълно чист профил без наложени ограничения.

Моторният кораб ABLE

Вторият атакуван съд, на чийто борд избухна тежък пожар, е сухотоварният кораб ABLE. Той е по-нов от първия, построен през 1991 година (35-годишен плавателен съд), има идентификационни номера IMO: 9001136 и плава под флага на Палау. В момента на инцидента корабът е извършвал плаване по вътрешния воден път от румънското пристанище Сулина към Галац (и оттам, вероятно за Истанбул, показват други данни).

Данните от проследяването му през последната година показват изключително активна логистична свързаност между Черно море и Израел. За този период ABLE е регистрирал общо пет посещения в израелското пристанище Хайфа, четири в Сулина (Румъния) и три в Истанбул (Турция). Географията на неговите плавания се допълва от по две регистрирани посещения в турските пристанища Джейхан и Измир, както и две спирания в българското пристанище Варна.

Юридическата проверка показва, че този съд също не фигурира в нито един международен санкционен списък. Базите данни на съответните регулатори в САЩ, Великобритания и Европейския съюз изрично отчитат, че както самият кораб, така и неговата компания майка Ocean Eagle, са напълно чисти откъм каквито и да е ограничителни мерки.