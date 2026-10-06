Дронове поразиха два търговски кораба в българската икономическа зона, започна спасителна операция

Два търговски кораба бяха поразени при атака с безпилотни летателни апарати в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Инцидентът е първият подобен случай с кораби в българската икономическа зона, като в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла се провежда мащабна спасителна операция. Информацията първоначално беше съобщена като непотвърдена, а по-късно бе потвърдено, че два търговски плавателни съда са били поразени.

По предварителни данни атакуваните кораби са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, който е под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, а 18-членният екипаж на другия е бил евакуиран и спасен.

Двата кораба са подали сигнали за бедствие. По данни на БНР единият плавателен съд е изчезнал от радарите на Гранична полиция около 9:00 часа, а екипажът му остава в неизвестност. Моряците от втория кораб са били спасени.

Към мястото на инцидента са насочени екипи на Военноморските сили и Гранична полиция. В спасителната операция се е включил и българският ферибот DIOSCURIA, който е бил пренасочен към бедстващия кораб.

Политически реакции

Атаката предизвика реакции и критики към досегашната политика на държавата по отношение на сигурността в Черно море.

Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи написа:

"Путин премести войната на европейските брегове, в България. Потопени са кораби в изключителната зона на България. Радев и Йотова само ги чакам да ми призовават за мир сега".

Лидерът на "Сияние" Николай Попов също коментира инцидента, като постави акцент върху рисковете за цивилното корабоплаване и околната среда:

"Против съм всяка една война, независимо кой срещу кого я води. Атаките срещу граждански кораби, при това в наши води, все повече ми приличат на тероризъм. Подобни действия не застрашават само човешки животи. Те могат да доведат и до тежки екологични последици за и без това болното Черно море. Една авария, разлив или потъване на кораб може да нанесе щети, чиито последици ще плащаме всички – независимо от националност и политически убеждения. Черно море не трябва да се превръща в бойно поле. Очаквам незабавна и категорична реакция от правителството".

Тагарев: Как е борбата за мир?

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев постави въпроса за необходимостта от координация със съюзниците на България и сътрудничество с Украйна.

"Да чакаме ли създаването на "Коалицията за мир" на Илияна Йотова и реализиране на безадресните й призиви за сигурност в Черно море или да работим в тясно взаимодействие с нашите съюзници от НАТО и ЕС и сътрудничество с Украйна за да минимизираме заплахите в резултат на руската агресия, които все повече приближават бреговете и териториалните води на България? Поздравления за бързата и професионална реакция на спасителите!", коментира Тагарев.

Мариана Димитрова предположи, че зад атаката може да стоят руски дронове, насочени срещу украински търговски кораби:

"Вероятно това са руски дронове атакуващи украински кораби, които пренасят зърно. А руските терористи са казали, че няма да допуснат украински кораби да търгуват със зърно. Украйна трябва да умре от студ и глад!"

Димитрова постави и въпроси за противодронната защита и охраната на българските морски води:

"Ало, великите миролюбци, премиера и президентката, които толкова ни пазите, че ни няма в никакви европейски коалиции за сигурност да не стане така, че България да е първата страна потърпевша от руския тероризъм? Имаме ли противодронна защита над Черно море? Как се охраняват българските териториални води в Черно море и корабоплаването в в тях? И сега ще искаме ли помощ от НАТО и Европейския съюз? Нали се успокояваме, че Гърция ни пази от юг, а Румъния ни пази от север, а от ИЗТОК КОЙ НИ ПАЗИ? Прогресистите да тичат в църквите и да палят свещи дано ГОСПОД да не пази!"

Кирил Чуканов от Движение "Обществен натиск" също постави въпроси за произхода на дроновете и реакцията на държавата:

"Дронове атакуват кораби до нашия бряг. Чии са дроновете? Кой е войнолюбецът? Как е борбата за мир?", попита той.

Към момента произходът на дроновете не е официално установен, а обстоятелствата около атаката се изясняват. Властите провеждат спасителна операция и проверяват информацията за инцидента. БНР също съобщи първоначално за ударени кораби, като отбеляза, че информацията за атаката с дронове е била непотвърдена.

Инцидентът идва на фона на разширяването на рисковете за гражданското корабоплаване в Черно море, като вече е засегната и българската изключителна икономическа зона.