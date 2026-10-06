Новини
Търси
Подкаст
Общество

Дронове поразиха два търговски кораба в българската икономическа зона, започна спасителна операция

Дронове поразиха два търговски кораба в българската икономическа зона, започна спасителна операция
Снимка: AP/БТА

Екипажът на единия плавателен съд е в неизвестност, моряците от втория са спасени; атаката предизвика политически реакции и въпроси за сигурността в Черно море

Два търговски кораба бяха поразени при атака с безпилотни летателни апарати в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Инцидентът е първият подобен случай с кораби в българската икономическа зона, като в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла се провежда мащабна спасителна операция. Информацията първоначално беше съобщена като непотвърдена, а по-късно бе потвърдено, че два търговски плавателни съда са били поразени.

По предварителни данни атакуваните кораби са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, който е под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, а 18-членният екипаж на другия е бил евакуиран и спасен.

Двата кораба са подали сигнали за бедствие. По данни на БНР единият плавателен съд е изчезнал от радарите на Гранична полиция около 9:00 часа, а екипажът му остава в неизвестност. Моряците от втория кораб са били спасени.

Към мястото на инцидента са насочени екипи на Военноморските сили и Гранична полиция. В спасителната операция се е включил и българският ферибот DIOSCURIA, който е бил пренасочен към бедстващия кораб.

Политически реакции

Атаката предизвика реакции и критики към досегашната политика на държавата по отношение на сигурността в Черно море.

Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи написа:

"Путин премести войната на европейските брегове, в България. Потопени са кораби в изключителната зона на България. Радев и Йотова само ги чакам да ми призовават за мир сега".

Лидерът на "Сияние" Николай Попов също коментира инцидента, като постави акцент върху рисковете за цивилното корабоплаване и околната среда:

"Против съм всяка една война, независимо кой срещу кого я води. Атаките срещу граждански кораби, при това в наши води, все повече ми приличат на тероризъм. Подобни действия не застрашават само човешки животи. Те могат да доведат и до тежки екологични последици за и без това болното Черно море. Една авария, разлив или потъване на кораб може да нанесе щети, чиито последици ще плащаме всички – независимо от националност и политически убеждения. Черно море не трябва да се превръща в бойно поле. Очаквам незабавна и категорична реакция от правителството".

Тагарев: Как е борбата за мир?

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев постави въпроса за необходимостта от координация със съюзниците на България и сътрудничество с Украйна.

"Да чакаме ли създаването на "Коалицията за мир" на Илияна Йотова и реализиране на безадресните й призиви за сигурност в Черно море или да работим в тясно взаимодействие с нашите съюзници от НАТО и ЕС и сътрудничество с Украйна за да минимизираме заплахите в резултат на руската агресия, които все повече приближават бреговете и териториалните води на България? Поздравления за бързата и професионална реакция на спасителите!", коментира Тагарев.

Мариана Димитрова предположи, че зад атаката може да стоят руски дронове, насочени срещу украински търговски кораби:

"Вероятно това са руски дронове атакуващи украински кораби, които пренасят зърно. А руските терористи са казали, че няма да допуснат украински кораби да търгуват със зърно. Украйна трябва да умре от студ и глад!"

Димитрова постави и въпроси за противодронната защита и охраната на българските морски води:

"Ало, великите миролюбци, премиера и президентката, които толкова ни пазите, че ни няма в никакви европейски коалиции за сигурност да не стане така, че България да е първата страна потърпевша от руския тероризъм? Имаме ли противодронна защита над Черно море? Как се охраняват българските териториални води в Черно море и корабоплаването в в тях? И сега ще искаме ли помощ от НАТО и Европейския съюз? Нали се успокояваме, че Гърция ни пази от юг, а Румъния ни пази от север, а от ИЗТОК КОЙ НИ ПАЗИ? Прогресистите да тичат в църквите и да палят свещи дано ГОСПОД да не пази!"

Кирил Чуканов от Движение "Обществен натиск" също постави въпроси за произхода на дроновете и реакцията на държавата:

"Дронове атакуват кораби до нашия бряг. Чии са дроновете? Кой е войнолюбецът? Как е борбата за мир?", попита той.

Към момента произходът на дроновете не е официално установен, а обстоятелствата около атаката се изясняват. Властите провеждат спасителна операция и проверяват информацията за инцидента. БНР също съобщи първоначално за ударени кораби, като отбеляза, че информацията за атаката с дронове е била непотвърдена.

Инцидентът идва на фона на разширяването на рисковете за гражданското корабоплаване в Черно море, като вече е засегната и българската изключителна икономическа зона.

Още по темата

„Ройтерс“ и „Евронюз“: Дронове потопиха кораб край България, Радев свиква спешна среща

„Ройтерс“ и „Евронюз“: Дронове потопиха кораб край България, Радев свиква спешна среща

Йотова отменя посещение във Велико Търново заради поразените от дронове кораби в Черно море

Йотова отменя посещение във Велико Търново заради поразените от дронове кораби в Черно море

Румен Радев свиква спешна среща заради поразените от дронове кораби

Румен Радев свиква спешна среща заради поразените от дронове кораби

Рекордна атака с дронове срещу Москва: Има загинал и ранени

Рекордна атака с дронове срещу Москва: Има загинал и ранени

Дронове атакуваха търговски кораби в икономическата зона на България

Дронове атакуваха търговски кораби в икономическата зона на България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 6 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 8 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 18 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 31 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 45 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 54 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час