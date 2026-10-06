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Дронове атакуваха търговски кораби в икономическата зона на България

Дронове атакуваха търговски кораби в икономическата зона на България
АП/БТА

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA, който незабавно промени курса си, за да окаже помощ на бедстващите екипажи

В акваторията на Черно море, източно от град Бяла и нос Свети Атанас, се провежда мащабна спасителна операция. До извънредната ситуация се стигна след координирани атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Според информация на специализирания портал Maritime.bg, това е първото подобно нападение срещу плавателни съдове в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA, който незабавно промени курса си, за да окаже помощ на бедстващите екипажи.

По предварителни данни мишена на въздушните удари са станали два търговски съда. Това са корабът за генерални товари ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и плаващият под флага на Палау моторен кораб ABLE.

Вследствие на атаката ALFA WATAN претърпя критични повреди и потъна източно от българските брегове, като към момента все още няма официална информация за съдбата на неговия екипаж. На борда на другия атакуван кораб, ABLE, е избухнал сериозен пожар. Това е принудило целия 18-членен екипаж да напусне плавателния съд. Всички те са успешно евакуирани и приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените моряци има ранени, на които е оказана първа медицинска помощ директно от българския екипаж. В момента на борда се координира спешна последваща евакуация на пострадалите към болници на сушата. Към този час произходът на безпилотните летателни апарати остава в процес на изясняване от компетентните органи.

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