Турски товарен кораб е бил ударен от дрон в Черно море; двама души са загинали

Турски товарен кораб е бил ударен от дрон в Черно море. При атаката са загинали двама души, предава haberdenizde.

Румънските власти са предприели мащабна спасителна операция, след като са получили сигнал, че корабът „Royad Mammadov“ е бил ударен от дрон в Черно море и се е възпламенил.

Плавателният съд се е намирал на около 20 морски мили от румънския бряг.

Капитанът и член на екипажа са загинали. 11 членове на екипажа са били спасени.

Според наличната информация корабът е превозвал пшеница от украинското пристанище Измаил за Италия.

Плавателният съд е собственост на базираната в Истанбул компания „Spring Marine“.