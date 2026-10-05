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Турски товарен кораб е бил ударен от дрон в Черно море; двама души са загинали

Турски товарен кораб е бил ударен от дрон в Черно море; двама души са загинали
Pixabay

Румънските власти са започнали мащабна спасителна операция

Турски товарен кораб е бил ударен от дрон в Черно море. При атаката са загинали двама души, предава haberdenizde. 

Румънските власти са предприели мащабна спасителна операция, след като са получили сигнал, че корабът „Royad Mammadov“ е бил ударен от дрон в Черно море и се е възпламенил.

Плавателният съд се е намирал на около 20 морски мили от румънския бряг.

Капитанът и член на екипажа са загинали. 11 членове на екипажа са били спасени.

Според наличната информация корабът е превозвал пшеница от украинското пристанище Измаил за Италия.

Плавателният съд е собственост на базираната в Истанбул компания „Spring Marine“.

 

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