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Русия твърди, че е ударила ключов мост в Киев и кораби с оръжие в Одеса

Русия твърди, че е ударила ключов мост в Киев и кораби с оръжие в Одеса
АП/БТА

В неделя Москва обеща да интензифицира ударите срещу Украйна

Русия нанесе удар срещу Северния мост над река Днепър в Киев, насочен срещу маршрут, използван за транспортиране на войски и военни товари, съобщиха от руското Министерство на отбраната, цитирано по Ройтерс.

Министерството също така обяви, че е поразило два кораба, превозващи военно оборудване, в пристанището на Одеса в северозападната част на Черно море.

В по-ранно изявление ведомството посочи, че руските сили са ударили сухотоварен кораб източно от Одеса през нощта, както и логистичен център на „Нова поща“ в Черноморск и център за данни в Одеса.

В неделя Русия обеща да интензифицира ударите срещу Украйна, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Ройтерс, че Киев ще засили атаките срещу руски петролни рафинерии.

Министерството допълни, че силите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 559 украински дрона между 20:00 ч. московско време (17:00 ч. по Гринуич) в събота и 08:00 ч. московско време (05:00 ч. по Гринуич) в неделя над множество руски региони, както и над Азовско и Черно море.

Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди твърденията, направени от нито една от двете страни в конфликта. 

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