Фридрих Мерц от Украйна: "Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война"

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи директен призив към руския президент Владимир Путин да прекрати военните действия срещу Украйна и да покаже истинска склонност към дипломация. По време на визитата си в Киев той заяви, че атаките срещу цивилни граждани трябва незабавно да спрат, информират агенциите ДПА и Ройтерс.

„Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат“, призова той.

Повод за изявлението му стана съвместното посещение с украинския президент Володимир Зеленски в Националната академия на науките в Киев, която броени дни по-рано стана мишена на руски удар с дрон.

Ситуацията със сигурността в столицата остана напрегната по време на посещението, като сирените за въздушна тревога се задействаха на няколко пъти, а в ранните сутрешни часове беше поразен и мост в северната част на Киев.

Застанал сред отломките на разрушената академия, Мерц подчерта, че подобни удари ясно излагат наяве безумието на този конфликт. „Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколкостотин метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук“, каза той.

Канцлерът обърна внимание и на факта, че жизненоважната украинска инфраструктура е подложена на постоянни удари точно в етапа на подготовка на страната за зимните месеци.

„Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат – а те трябва да замлъкнат“, каза той.

Самият удар срещу историческата сграда на академията бе извършен в средата на деня, като последвалият силен пожар разруши два от етажите ѝ. При атаката загина една жена, а около шестима души претърпяха наранявания