Приключи двустранната среща на президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Китай, предадоха световните агенции.

Разговорите продължиха по-малко от час.

"Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това", каза Тръмп на Путинв началото на срещата.

Те разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС).

Срещата започна около 12:15 ч. местно време (06:15 ч. българско) и приключи в 13 ч., съобщи преспулът на Белия дом.

Не е планиран брифинг на двамата лидери.

Малко по-късно започна двустранната среща между Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, предаде Ройтерс.

За по-късно днес е планирана тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия.