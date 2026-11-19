Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол е получил лоша новина от медицинския щаб. "Тема спорт" съобщава, че защитникът Теодор Иванов е с контузия и ще отсъства до края на месеца. Централният защитник няма да е на разположение за гостуването на Ботев Пд в неделя в Първа лига и домакинството срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите на 26 ноември (четвъртък). Очакванията са Иванов да е на линия за визитата на Дунав Русе на 1 декември (вторник) или най-късно за срещата със Септември на „Армията” на 5 декември.

Иванов е получил травма на лагера на трикольорите преди срещите с Исландия и Естония от Лигата на нациите. От БФС обявиха тогава, че викат за негов заместник Валентин Антов, който също е носил лентата на ЦСКА.

Защитникът е най-често използваният футболист до 23 години в ЦСКА. Сега Маркус Гиздол ще трябва да прави състава за гостуването на Ботев Пловдив без него. Това означава, че почти сигурно титуляр ще бъде Петко Панайотов.