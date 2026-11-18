Локомотив Пловдив допусна загуба с 99:104 след продължение при гостуването си на румънския Орадя в седмия кръг на група Н във ФИБА Къп. Джомару Браун изигра силен мач с 38 точки, но усилията му не бяха достатъчни за успех на българския вицешампион.

Пловдивчани водеха с 24:22 след първата четвърт и запазиха аванса си от две точки до почивката при 48:46. Орадя обърна резултата в третия период и влезе в последната част с преднина от 71:68.

Локомотив навакса изоставането си и редовното време приключи при 91:91. В допълнителните пет минути домакините се наложиха с 13:8 и спечелиха срещата.

Освен Браун с добър принос за гостите беше Томислав Минков, който отбеляза 16 точки. За Орадя канадецът Куинси Гери завърши с 30 точки.

След четвъртото си поражение Локомотив заема четвъртото място с три победи и четири загуби. Орадя е втори с баланс 5-2, а само първите два отбора продължават в следващата фаза.

За двубоя ръководството на Локомотив организира безплатно пътуване до Румъния за привържениците. Следващият мач на тима в турнира е срещу гръцкия Миконос на 9 декември.