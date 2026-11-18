Силна гръмотевична буря премина през Северозападна България тази вечер. Градушка е паднала в село Септемврийци, община Вълчедръм, област Монтана, съобщава Novini.bg.

Според информация на Метео Балканс активната гръмотевична буря се развива и постепенно се придвижва към Централна Северна България.

Предупреждение за влошаване на времето е отправено към жителите на Бяла Слатина, Червен бряг, Плевен и Кнежа. Според прогнозата, публикувана вечерта на 18 ноември, бурята се очаква да достигне тези райони в рамките на следващите един-два часа.

Метеоролозите предупреждават за възможни силни пориви на вятъра, интензивна гръмотевична дейност и локална дребна градушка.

Жителите на засегнатите райони се призовават да следят развитието на метеорологичната обстановка и да бъдат внимателни при престой на открито.

Към момента в първоначалната информация няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора.