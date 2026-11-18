Силни пориви на вятъра са регистрирани в южните райони на София. Столичната община предупреди гражданите да бъдат особено внимателни и да предприемат мерки за обезопасяване на домовете и имуществото си.

От общината призовават жителите на столицата да приберат саксиите, мебелите и всички незакрепени предмети от балконите и терасите, тъй като силните пориви могат да ги съборят и да създадат опасност за преминаващите хора.

Строителните фирми трябва да проверят и обезопасят оградите, предпазните пана и останалите временни конструкции около строителните обекти.

От Столичната община съветват гражданите да избягват престоя под дървета и в близост до нестабилни конструкции. Шофьорите също трябва да бъдат внимателни и да не паркират автомобилите си под дървета, където има риск от падащи клони.

Препоръката към столичани е да ограничат излизанията навън, когато те не са наложителни, особено в районите, където поривите на вятъра са най-силни.

При възникване на опасна ситуация, паднали дървета или предмети, които застрашават живота и здравето на хората, сигнали могат да бъдат подавани на телефон 112.