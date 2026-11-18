ЦСКА и Локомотив Авиа Пловдив се класираха за 1/16-финалите на волейболния Чалъндж къп след драматични реванши, решени със “златни” геймове. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в следващия кръг, което гарантира българско участие на осминафиналите.

В зала “Христо Ботев” ЦСКА загуби с 2:3 (20:25, 25:21, 26:28, 25:22, 13:15) от украинския Епицентър Подоляни, след като ден по-рано беше спечелил първата среща с 3:1. И двата мача се играха в София.

Реваншът премина през няколко обрата. “Червените” наваксаха изоставане от 0:1 и 1:2 гейма, но отстъпиха в тайбрека с 13:15. В решителната допълнителна част Епицентър поведе с 8:6 и 13:11, преди ЦСКА да обърне и да стигне до успех с 16:14. Пет точкови блокади на българския състав в “златния” гейм се оказаха решаващи.

Станислав Кулагин завърши с 22 точки за ЦСКА, а Тодор Костов добави 16. За Епицентър Данило Уривкин реализира 33 точки.

“Изстрадана победа. Беше ни доста трудно заради добрия им сервис. Получи се хубав мач и до последно не се знаеше кой ще продължи. Точно в такива мачове се израства”, заяви Николай Пенчев.

Треньорът Александър Попов също похвали характера на отбора. “Момчетата се раздадоха. Стъпихме като аутсайдери в тази серия. Ние имаме много млади състезатели. В течение на мача разбрахме, че имаме сили. Младите не прегоряха”, коментира той.

В Пловдив Локомотив Авиа заличи загубата с 0:3 от първия мач срещу Будва. Тимът на Найден Найденов спечели реванша с 3:2 (25:16, 22:25, 18:25, 28:26, 15:8), а след това надделя и в “златния” гейм с 19:17.

Пловдивчани започнаха убедително и взеха първата част с 25:16, но гостите спечелиха следващите два гейма. В четвъртия Локомотив спаси две възможности за край на мача и се наложи с 28:26 след блокада на Кирил Колев. Последва силен тайбрек, в който домакините поведоха с 10:5 и приключиха при 15:8.

Драмата продължи и в допълнителната част. След равенствата при 15:15 и 17:17 блокада на Тодор Димитров и атака в аут на Будва донесоха класирането на Локомотив. Общо в сблъсъка “черно-белите” спасиха три мачбола. Жулиен Георгиев беше най-резултатен с 27 точки, а Кирил Колев добави 19.