Изборът на нов Висш съдебен съвет (ВСС) е задължителен, но съставът му трябва да бъде излъчен с необходимото мнозинство и да включва професионалисти, способни да възстановят общественото доверие в съдебната система. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба и бивш заместник главен прокурор Бойко Найденов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му за избирането на всеки кандидат са необходими 161 депутатски гласа, което предполага постигането на съгласие между различните парламентарни групи.

"Задължително е да има нов Висш съдебен съвет. За всеки кандидат трябва да се съберат 161 гласа. Ще има някакви договорки между групите. Надяваме се за тези места да бъдат избрани качествени хора", заяви Найденов.

За 11-те места от парламентарната квота има 20 номинации. Бившият заместник главен прокурор допуска, че част от кандидатите няма да съберат необходимото мнозинство, но не очаква това непременно да бъде резултат от организиран бойкот.

Найденов коментира и въпроса за зависимостите в съдебната система и правоохранителните органи. Според него проблемът често се обсъжда публично, но рядко се стига до разследване на хората, които стоят зад подобно влияние.

Той припомни изнесената от вътрешния министър информация за служители на МВР, разполагали с данни, свързани с убийствата на Мартин Божанов и Алексей Петров.

"Вътрешният враг е много силен. Зависимостите трябва да бъдат изкоренени", подчерта Найденов.

Бившият заместник главен прокурор предупреди и за опасността от концентриране на прекомерна власт в определени личности и институции.

"Абсолютната власт корумпира абсолютно. Винаги има хлъзгане да опиташ да овладееш дадена система, но винаги накрая си патиш", коментира той.

Според Найденов една от важните задачи пред новия ВСС трябва да бъде възстановяването на доверието в съдебната власт. Той изрази надежда, че в края на мандата си съветът ще успее да повиши общественото доверие от 3% на поне 33%.

Найденов настоя и за законодателни промени, които да ограничат зависимостта на прокуратурата от личността на главния прокурор.

"Най-добре е прокуратурата да работи независимо от главния прокурор и да няма значение кой е главен прокурор", заяви той.

По думите му законодателят трябва да обмисли промени, с които главният прокурор да има предимно административни функции, а прокурорите да могат да изпълняват задълженията си независимо от това кой заема поста.