Увеличаването на средствата за здравеопазване не гарантира автоматично по-добро лечение за пациентите, ако не бъдат решени проблемите с недостига на кадри, профилактиката и управлението на ресурсите. Това заяви депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му основният проблем не е единствено размерът на бюджета, а начинът, по който средствата се разпределят и използват.

"Големият проблем е в организацията и управлението на този ресурс, защото когато системата не функционира добре, резултатите не могат да бъдат предвидими", подчерта Симидчиев.

Депутатът предупреди, че средствата за превантивни и профилактични програми на Министерството на здравеопазването намаляват от 91 млн. на 86 млн. евро. Според него това противоречи на необходимостта от по-ранно откриване на заболяванията и ограничаване на разходите за болнично лечение.

Симидчиев съобщи, че подготвя 18 предложения за промени между първо и второ четене на бюджета. Част от тях са насочени към увеличаване на финансирането за първичната извънболнична помощ.

Друг сериозен проблем според него е недостигът на над 17 000 медицински сестри в България. Депутатът настоява за програми, които да задържат работещите в здравната система и да насърчат завръщането на напусналите професията.

"Едното от тях е програми за задържане на работещите сестри, които вече работят; програма за връщане на тези, които са били до вчера в системата и са напуснали", заяви той.

Депутатът коментира и предстоящите промени в системата на ТЕЛК. Според него оценката на хората с увреждания трябва да отчита не само поставената диагноза, но и реалното отражение на заболяването върху ежедневието и работоспособността.

"Това, заедно със системата за оценка на риска, ще ограничи в много голяма степен неефективните и корупционните практики при решенията на ТЕЛК", обясни Симидчиев.

Той продължава да настоява за оттегляне на проектобюджета, като подчерта необходимостта от гарантирано финансиране за майчиното и детското здравеопазване, извънболничната помощ и профилактиката.

Според него без промени в организацията и приоритетите на здравната система допълнителните средства няма да доведат до очакваното подобрение на медицинските услуги.