Парламентарната комисия по външна политика прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. Деветима депутати подкрепиха план-сметката, петима гласуваха "против", а въздържали се нямаше. Параметрите на бюджета на Министерството на външните работи (МВнР) бяха представени от министър Велислава Петрова.

Средствата за проектна подкрепа на българските общности в чужбина се предвижда да нараснат от 1,75 млн. на 2 млн. евро. Финансирането за българските медии зад граница остава непроменено – 50 000 евро. Министърът уточни, че ведомството ще работи съвместно с Изпълнителната агенция за българите в чужбина по програмата "Избирам България".

В проектобюджета са заложени и допълнителни 3 696 300 евро за увеличаване на броя на консулските служители. Според Петрова новите назначения ще бъдат насочени към дипломатически представителства с висока натовареност и недостиг на персонал.

Тя припомни, че е обявено удвояване на броя на консулските служители в Турция, като посочи Индия, Джакарта и Ханой сред местата с повишено търсене на консулски услуги. По думите ѝ необходимостта от допълнителен персонал е свързана с увеличаващия се брой българи зад граница и интереса към шенгенски визи след присъединяването на България към Шенген.

За служителите на МВнР е предвидено увеличение на възнагражденията с 5%. Министърът обаче призна, че този ръст няма да бъде достатъчен за преодоляване на разликите в заплащането спрямо останалите министерства. Предвиждат се и средства за здравни застраховки на командированите в САЩ служители.

Петрова посочи, че между 2009 и 2025 г. бюджетът на ведомството е намалял с 40% и към момента представлява 0,087% от брутния вътрешен продукт.

През 2027 г. се планират инициативи по повод 20-годишнината от членството на България в Европейския съюз. Предвидени са средства и за изпълнение на вече поети ангажименти по европейски механизми, както и за вноски в международни организации.

В областта на икономическата дипломация се планират няколко форума, сред които среща на върха по свързаност на 8 април 2027 г. Целта е да бъдат насърчени бизнес партньорствата и инвестициите в инфраструктура.

По време на заседанието бюджетът предизвика критики от част от депутатите. Георг Георгиев от ГЕРБ го определи като "най-неамбициозния бюджет за МВнР" и заяви, че предвиденото увеличение на заплатите ще бъде обезценено от инфлацията. Той постави въпроса и за състоянието на сградния фонд на министерството в чужбина.

В отговор Велислава Петрова заяви, че финансовите възможности трябва да бъдат съобразени с поставените цели. Тя уточни, че е извършен анализ на имотите на ведомството зад граница и категорично отхвърли възможността за тяхната разпродажба.

Стоян Тричков от "Прогресивна България" посочи, че стартовите заплати във външното министерство са около 800 евро, като отправи критики към предходното управление на бюджета. Председателят на комисията Петър Витанов също изрази притеснение от ниските възнаграждения във ведомството.

Искра Михайлова от ДПС заяви, че разпределението на средствата е небалансирано, и обяви намерение опозицията да предложи допълнително финансиране за дипломатическата и консулската служба, както и за поддръжката на българските имоти в чужбина.

Ангел Георгиев от "Възраждане" коментира, че проектобюджетът не се различава съществено от тези на предходни правителства, и изрази надежда за промени при следващото бюджетно планиране.

След одобрението в парламентарната комисия законопроектът продължава процедурата по разглеждане в Народното събрание.