България няма да подкрепя безусловно нито една държава кандидат за членство в Европейския съюз, включително Сърбия и Република Северна Македония. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова в отговор на въпрос.

Коментарът ѝ дойде на фона на категоричната позиция на хърватския премиер, че Загреб няма да прави компромиси с европейската интеграция на Сърбия, докато Белград не изпълни задълженията си за добросъседство.

Запитана дали България подкрепя безусловно Сърбия въпреки проблемите с правата на българите в Западните покрайнини, Петрова-Чамова отговори:

"България никога не е имала и със сигурност в контекста на настоящото правителство няма позиция, в която безусловно да подкрепя която и да било страна. Условия има и те са ясно заявени в преговорния процес и в преговорната рамка на отделните държави."

Външният министър подчерта, че добросъседските отношения са условие за напредък както за Сърбия, така и за Северна Македония. По думите ѝ българската позиция няма да се промени независимо от политическото управление в двете страни.

Относно европейската интеграция на Скопие Петрова-Чамова посочи, че европейските ѝ колеги все по-рядко повдигат въпроса за българската позиция.

"Все по-рядко въпросът бива поставян от тях, което показва, че нашата позиция е ясна и разбрана от тях", заяви тя.

Според министъра, когато темата все пак бъде обсъждана, разговорите са насочени към изпълнението на вече договорените ангажименти от страна на Северна Македония.

Петрова-Чамова подчерта, че България има интерес от европейското бъдеще на Северна Македония, но липсва необходимата активност от страна на Скопие.

"България, разбира се, подкрепя и има полза от това Република Северна Македония да се развива напред в своя европейски път, защото това би осигурило по-добър живот на българите там. Само че в случая липсата на активност е от македонска страна и това е нещо, което няма как да променим", заяви външният министър.

Тя предупреди, че Северна Македония рискува да пропусне настоящия импулс за разширяване на Европейския съюз, докато държави като Черна гора, Албания, Молдова и Украйна напредват в процеса.

Министърът изрази надежда, че в Скопие ще бъде намерена политическа воля за изпълнение на поетите ангажименти, което би позволило на страната да продължи напред по европейския си път.

Изявлението беше направено в деня, в който Петрова-Чамова представи бюджета на Министерството на външните работи за 2027 г. и приоритетите на ведомството.