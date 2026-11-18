Парламентарната комисия по отбрана отложи за 19 ноември изслушването на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Решението беше прието с 15 гласа "за" след спор между управляващите и опозицията относно провеждането на редовния блиц контрол.

Първоначално председателят на комисията Иван Лалов предложи изслушването да отпадне от дневния ред, тъй като заседателната зала трябвало да бъде освободена за друго заседание.

Предложението предизвика недоволство сред опозиционните депутати, които настояха да получат възможност да зададат въпроси на министъра по актуални теми, свързани с националната сигурност.

Сред основните въпроси, които депутатите искаха да поставят, са подновените атаки срещу търговски кораби в близост до българското крайбрежие и нарастващото напрежение в Черно море.

Спорът доведе до 15-минутна почивка малко след началото на заседанието. След подновяването му самият министър предложи изслушването да се проведе на вече насроченото извънредно заседание на комисията на следващия ден.

"Министърът на отбраната не бяга от парламентарен контрол", подчерта Стоянов.

В дневния ред на комисията са включени и важни проекти за модернизацията на Българската армия. Сред тях са придобиването на 57 френски самоходни гаубици и системи за противовъздушна отбрана IRIS-T.

На извънредното заседание на 19 ноември депутатите трябва да разгледат и предложените промени в Закона за отбраната, както и инвестиционни проекти за системи за откриване и противодействие на дронове и за развитие на транспортните способности на армията.