Пожар избухна в старата сграда на граничния контролно-пропускателен пункт „Златарево“ на изхода от България към Северна Македония. Сигналът е подаден около 14:30 часа, съобщи за кореспондента на БТА в Петрич Деница Кючукова началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стоян Тилев.

Огънят е пламнал по време на демонтажни дейности в сградата, която предстои да бъде премахната във връзка с изграждането на нова.

Засегната е площ от около 200–300 кв. метра. Нанесените материални щети са незначителни.

На място са изпратени два екипа на пожарната с общо шестима служители, които и към момента са на мястото на инцидента.

Няма опасност за граничните полицаи и преминаващите през пункта граждани. Пропускането на моторните превозни средства се осъществява нормално и пожарът не възпрепятства преминаването през граничния пункт.