Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2026 г. е 1029 евро при 1438 евро средно за страната, съобщи Николай Славов, началник на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към Териториалното статистическо бюро – Юг, като се позовава на предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Той посочи, че по този показател областта заема 26-о място сред 28-те области в България, а след нея са единствено Хасково и Благоевград, предава БТА.

Спрямо второто тримесечие на годината заплатите в областта са нараснали с 0,8 процента, а в сравнение със същия период на 2025 г. увеличението е с 12,7 процента. По месеци средната брутна работна заплата е била 1014 евро през юли, 1020 евро през август и 1052 евро през септември. През третото тримесечие средната месечна заплата в обществения сектор е достигнала 1194 евро, докато в частния е 961 евро, или с 233 евро по-малко.

Най-високи средни възнаграждения в областта са отчетени в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Добивна промишленост“ и „Образование“.

Най-ниски са заплатите във „Финансови и застрахователни дейности“, „Други дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Най-голямото увеличение на заплатата спрямо предходното тримесечие е регистрирано във финансовите и застрахователните дейности, транспорта, складирането и пощите, както и в добивната промишленост. Намаление е отчетено в дейностите „Други дейности“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

По данни на НСИ към края на септември наетите по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са около 30 000 души. Броят им намалява с 3,9 процента спрямо края на юни, като спадът е по-голям в частния сектор – 5,1 процента, при 0,8 процента в обществения. В сравнение с края на септември 2025 г. наетите са с 1,5 процента по-малко.

Преработващата промишленост остава най-големият работодател в областта с 31,1 процента от всички наети лица. Следват хуманното здравеопазване с 12,4 процента и търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети с 9,9 процента.