Националният отбор на Русия не фигурира в списъка с участници в квалификациите за Европейското първенство през 2028 г. Това съобщава “Спорт-Експрес”, позовавайки се на писмо от генералния секретар на УЕФА Теодор Теодоридис до членовете на организацията.

Според информацията в пресявките ще участват 54 национални отбора. Те ще бъдат разпределени в 12 групи, а квалификационните срещи ще започнат през март 2027 г.

При жребия ще бъдат приложени ограничения, които няма да позволят определени отбори да попаднат в една група. Сред тях са Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, както и Беларус и Украйна.

Косово също няма да може да бъде в една група с Босна и Херцеговина или със Сърбия. Тези ограничения ще бъдат съобразени при разпределянето на участниците в квалификациите.