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България изпревари Русия и Сърбия в ранглистата на УЕФА

България изпревари Русия и Сърбия в ранглистата на УЕФА
БТА

Победата на Левски срещу Ягелония прибави 0.500 към клубния коефициент на страната ни

Победата на Левски срещу полския Ягелония с 1:0 донесе дивиденти на целия българския футбол. Успехът позволи на страната ни да изпревари Русия и Сърбия в ранглистата на УЕФА. Трите точки на „Васил Левски" прибавиха 0.500 към клубния коефициент на страната ни и той вече е 22.062. 

Кадри от боя между фенове на Левски и Ягелония на Националния стадион (ВИДЕО)

България заема 28-ото място. Руските тимове са извадени от турнирите, така че няма как да ни изпреварят в близко бъдеще. Пропадането на Сърбия е любопитен момент, тъй като Цървена звезда не пропуска участие в евротурнирите, а често стига до Шампионската лига. Този път Звезда играе в Лигата на конференциите.

Клубният коефициент на УЕФА се определя на базата на представянето на всички европейски участници от даде страната за последните пет сезона. Това включва и настоящия. Ако ЦСКА бе взел поне точка при гостуването си на гръцкия гранд Панатинайкос, щяхме да се доближим още повече до 27-ия в ранглистата Словакия. Те имат коефициент от 22.375, а ние - 22.062. 

 

 

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