Спортният директор на Левски: Нека си припомним къде бяхме преди две години и къде сме сега

Всички в Левски трябва да си припомнят къде беше отборът преди две години и къде е сега, заяви спортният директор Георги Костадинов след победата с 1:0 над Ягелония. „Сините“ преминаха през тежко финансово състояние до паметна титла след 17-годишно прекъсване, а през тази година вече са с две победи и 7 точки в Лига Европа, което ги поставя на 10-o място във временното класиране.

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Единственият неприятен момент за българския шампион бе контузията на Сержиньо, който напусна терена на полувремето.

„Благодаря на всички фенове и на отбора. Страхотен мач, невероятно представяне и единствено съжаляваме за контузията на Сержиньо. Ще имаме повече яснота утре. Той не се чувства добре, но дори и да пропусне мача в неделя (срещу ЦСКА), ние имаме достатъчно класни футболисти”, заяви Костадинов.

„Имахме много тежка програма, но момчетата се справят добре и се надявам тази емоция да продължи и в неделя. Нека си припомним къде бяхме преди две години и къде сме сега. Много съм щастлив и смятам, че тези момчета го заслужават. Ако продължават с това трудолюбие, добрите моменти тепърва предстоят“, каза още той.

Относно отсъствието на Акрам Бурас, Костадинов каза: „Той получи леко неразположение през седмицата и решихме да го съхраним. Сигурен съм, че тепърва ще показва най-доброто от себе си“.