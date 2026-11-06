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Треньорът на ЦСКА прие спокойно загубата в Гърция

Треньорът на ЦСКА прие спокойно загубата в Гърция
БТА

Трябваше да мислим и за Левски, заяви Маркус Гиздол

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол не бе гневен или твърде разочарован след поражението с 1:2 от Панатинайкос като гост в Лигата на конференциите. Германецът говори малко след края, когато вече бе минал полунощ българско време, което той шеговито отбеляза в интервюто.

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„Мачът бе точно това, което и очаквахме. Съперникът е в отлично състояние, тук е много трудно да играеш срещу него. Не бях доволен от представянето през първото полувреме и исках да променя нещата още на почивката. Освен това трябваше да мислим и за следващия мач, който е след два дни. Докато си говорим с вас, вече е петък... Трябва да се грижа за здравето и кондицията на играчите", отбеляза опитният германецът.

„Календарът ни не е лек, срещнахме Монако, топ отбор на Франция. Сега срещаме лидера в Гърция. В неделя имаме дерби. Но това е футболът. Нашите играчи направиха каквото могат. Дадохме всичко като усилия и битка, ако го правим и в следващите двубои, резултатите ще дойдат", сигурен е Гиздол.

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