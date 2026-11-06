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Заседание по делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки днес

Заседание по делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки днес
БТА

През юли делото не тръгна заради неявяването на адвоката на Беляшки

В Окръжния съд в Хасково за днес е насрочено заседание по делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки.

Той е подсъдим за длъжностно престъпление, извършено на ГКПП „Капитан Андреево“ през пролетта м.г.

По данни на прокуратурата Беляшки е разпоредил камион, превозващ цигари, да бъде предаден и придружен под конвой до Митнически пункт „Видин“, откъдето да напусне територията на страната.

Според разследващите целта е била да се избегне плащането на акциз за близо 1,5 млн. евро.

През юли делото не тръгна заради неявяването на адвоката на Беляшки, напомня БНТ.

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