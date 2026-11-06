Заседание по делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки днес

В Окръжния съд в Хасково за днес е насрочено заседание по делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки.

Той е подсъдим за длъжностно престъпление, извършено на ГКПП „Капитан Андреево“ през пролетта м.г.

По данни на прокуратурата Беляшки е разпоредил камион, превозващ цигари, да бъде предаден и придружен под конвой до Митнически пункт „Видин“, откъдето да напусне територията на страната.

Според разследващите целта е била да се избегне плащането на акциз за близо 1,5 млн. евро.