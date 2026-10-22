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Политика

ДПС ще сезира прокуратурата за предполагаем оказан натиск от директора на митниците върху кмета на Белица

ДПС ще сезира прокуратурата за предполагаем оказан натиск от директора на митниците върху кмета на Белица

Според формацията натискът е бил с цел Ревански да промени политическата си ангажираност

ПГ на ДПС ще подаде сигнал до и.ф. главен прокурор с искане за проверка на данни за предполагаем политически натиск от страна на директора на агенция „Митници“ Николай Шушков върху кмета на Белица Радослав Ревански, съобщават от пресцентъра на ДПС.  

Според формацията натискът е бил с цел Ревански да промени политическата си ангажираност в полза на „Прогресивна България“ срещу обещана политическа протекция и закрила. 

От формацията искат и да се провери евентуалната връзка с последвалата показна акция на ГДБОП в община Белица, при която бе арестуван кметът на общината.

Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт. 

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