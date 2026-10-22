Продължава разследването на кметовете на Сунгурларе и Белица

Прокуратурата продължава да разследва кметовете на Сунгурларе и Белица, които бяха задържани предходните дни.

След 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на общината бяха освободени след разпит.

Подобни данни се търсят и в община Белица. В сряда Радослав Ревански беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в общината.

Операциите в Сунгурларе и Белица са свързани с проверки на обществени поръчки и предполагаеми нарушения при разходването на публични средства.

В Сунгурларе разследващите са иззели документи и други материали. Проверява се изпълнението на обществени поръчки, включително дали отчетените дейности съответстват на реално извършената работа и на изплатените суми. В Белица действията на ГДБОП и ДАНС са свързани с обществени поръчки, включително такива, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти. Документи се изземват както от сградата на общинската администрация, така и от дома на кмета Радослав Ревански.

Предстои да стане ясно какви резултати ще дадат проверките, дали ще бъдат повдигнати обвинения и какви допълнителни доказателства ще съберат разследващите.