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Пеевски прегърна кмета на Белица преди ареста му и заяви: Не на диктатора Радев

Пеевски прегърна кмета на Белица преди ареста му и заяви: Не на диктатора Радев
Снимка: БТА

Жители на Белица бутнааха журналисти и им пречеха да си вършат работата

Кметът на Белица Радослав Ревански беше отведен с белезници в ареста след специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в града. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

По време на извеждането на кмета събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се. Напрежението се пренесе и към представителите на медиите, които отразяваха акцията. Местен жител започна да бута телевизионните камери и да пречи на журналистическите екипи да изпълняват работата си. 

Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски.

Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. По думите му гражданите не трябва да изпитват страх. Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани, по неговите думи, в услуга на диктатура.

По-рано в сряда служители на ГДБОП и ДАНС започнаха специализирана операция в Белица. Проверки и изземване на документи бяха извършени както в дома на кмета Радослав Ревански, така и в сградата на общинската администрация. По информация на NOVA разследването е свързано с обществени поръчки, включително такива с участието на Агенция „Пътна инфраструктура“, и европейски проекти за значителни средства. 

Операцията започна около 8 часа сутринта. Заради действията на разследващите административното обслужване на гражданите в общината беше преустановено. 

Акцията в Белица се проведе ден след полицейска операция в община Сунгурларе, при която беше отведен кметът Димитър Гавазов. Там също бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции. Според NOVA, нямало информация какви са конкретните обвинения, ако има такива, те са повдигнати на Радослав Ревански.

 

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