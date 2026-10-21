Радев срещу Борисов и Пеевски: Нова политическа война или битка за старото статукво?

Бойко Борисов и Делян Пеевски отново се оказаха в центъра на политическия сблъсък в България. Този път имената им бяха замесени от министър-председателя Румен Радев, който обвини организаторите на протеста срещу правителството, че искат да върнат двамата във властта.

На 20 октомври граждани се събраха на площад "Независимост" в София под надслова "Вашият мир е капитулация! Вашата дипломация – изолация!". Недоволството беше предизвикано от реакцията на управляващите след атаките срещу търговски кораби в Черно море и позицията на България по отношение на войната в Украйна.

Сред инициаторите на протеста бяха бившите министри Тодор Тагарев и Борислав Сандов, Лена Бориславова и икономистът Евгени Кънев

На площада се развяваха български, европейски и украински знамена, а сред исканията на протестиращите беше по-категорична външнополитическа позиция на страната. Чуха се и призиви за оставка.

Радев видя опит за връщане на "сглобката"

Часове преди демонстрацията премиерът Румен Радев отправи остри обвинения към организаторите.

"Да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат", заяви министър-председателят.

Така Радев свърза протеста не само с външната политика, но и с евентуално възстановяване на предишни управленски отношения.

Обвинението обаче поставя въпрос, на който засега няма категоричен отговор: действително ли се подготвя ново политическо сближаване между бившите партньори в управлението, или премиерът използва имената на Борисов и Пеевски, за да противопостави общественото недоволство на собствените си политически позиции?

Протестът прерасна в по-широк политически сблъсък

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев също отправи критики към Радев, като го призова да се изправи пред протестиращите и да отговори на въпросите им.

Междувременно спорът за сигурността в Черно море разкри различията между управляващи и техните опоненти. Кабинетът залага на дипломатически действия и избягване на ескалацията, като същевременно разчита на съюзническа подкрепа от НАТО.

Критиците му настояват за по-ясна позиция спрямо Русия и по-категорични действия за защита на националната сигурност.

На този фон Борисов и Пеевски отново се превръщат във важна част от политическия разговор, въпреки че непосредственият повод за протеста не е свързан с тях.

Нова конфигурация или старо противопоставяне?

Сблъсъкът показва, че отношенията между Радев и опозицията навлизат в нов етап. Премиерът представя своите противници като възможен път за завръщане на старото управление, докато те обвиняват кабинета в недостатъчно решителна политика по отношение на Русия и войната в Украйна.

Същевременно протестите показват, че външната политика и националната сигурност могат да се превърнат в основни линии на вътрешнополитическото противопоставяне.

Остава въпросът дали сме свидетели на оформянето на нови политически съюзи, или на поредната битка, в която имената на старите противници продължават да определят дневния ред на България.