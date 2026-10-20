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Политика

проф. Тодор Тагарев за Таралеж: Властите се интересуват от изборите, а не от сигурността ни

Трябва да заявим, първо, откъде идва заплахата, нещо, което управляващите и президентът Йотова категорично не искат да направят, каза бившият министър на отбраната

Правителството не прави необходимото, за да защити българските интереси в сферата на отбраната и външната политика. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред Таралеж. Експертът и политик бе на протеста в триъгълника на властта, организиран срещу правителството. 

По всички видими действия и декларации властимащите се интерсуват повече от това какъв ще е резултатът на изборите, отколкото да гарантират националната ни сигурност, коментира Тагарев. По думите му правителството борави с „кухи лозунги, които нищо не означават“.

Според него някои действия на кабинета са „повече по принуда, но не са реални действия, които могат да гарантират сигурността ни“ като Тагарев даде за пример проведените телефонни разговори с Рюте и призивите да ни се окаже помощ. Тези действия обаче „не гарантират нищо, докато нямаме общи планове със съюзниците си“.

„Трябва да заявим, първо, откъде идва заплахата, нещо, което управляващите и президентът Йотова категорично не искат да направят. Не искаме да изясним картината, която категрично ще потвърди, че атаките идват от Русия“, заяви Тагарев, имайки предвид ударите по кораби в българската ИИЗ. Той отново каза, че „трябва да действаме като съюз“.

Спрямо въпросните атаки по Черно море експертът каза, че „не става дума само за материални щети и загинали хора“.  

„Наша отговорност е да ги защитим, когато са в наши води. Трябва да намерим общо решение и да гарантираме сигурността – от военна и икономическа гледна точка. При отсъствие на адекватна реакция нашата икономика ще понесе сериозни загуби, каквито вече има. Ще станем свидетели на проблеми в химическата индустрия, производството на торове, в короборемонтните дейности, в металургията“, поясни Тагарев. По думите му „предприетите мерки не съответстват на нивото на заплахата“.

Бившият военен министър посочи още, че правителството демонстрира отказ от споделяне на информация и отказ от търсене на решения в съюзнически формати. Според него информацията на съюзниците ни може категорично да потвърди, че зад извършените атаки в Черно море стои Русия.

 

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