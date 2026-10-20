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Недоволни излизат тази вечер на пореден протест срещу властта в центъра на столицата

Недоволни излизат тази вечер на пореден протест срещу властта в центъра на столицата
Таралеж

Демонстрацията е организирана под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!"

Недоволни се събират тази вечер на пореден протест срещу властта в центъра на столицата.

Протестиращите срещу управлението на премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова започнаха да се събират около 18:30 часа на площад "Независимост" в София.

Демонстрацията е организирана под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!".

Повод за недоволството са реакциите на българските власти след атаките срещу търговски кораби в Черно море и опасенията за националната сигурност. Организаторите настояват правителството и президентската институция да заемат по-категорична позиция по отношение на заплахите в региона.

Протестиращите скандират "Оставка!".

Зад инициативата застават 22 общественици, сред които бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, бившият министър на околната среда Борислав Сандов, Георги Ангелов, Лена Бориславова, Методи Андреев, Илиян Василев и икономистът Евгени Кънев.

 

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