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"Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!" - Недоволни излизат на протест срещу властта

"Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!" - Недоволни излизат на протест срещу властта
Снимка: Фейсбук

Недоволни от политиката на Радев и Йотова се събират от 18:30 часа на площад "Независимост". Над 6000 души са заявили интерес към демонстрацията в социалните мрежи

Нов протест срещу управлението на премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова е насрочен за тази вечер, 20 октомври, от 18:30 часа на площад "Независимост" в София. Демонстрацията е организирана под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!".

Повод за недоволството са реакциите на българските власти след атаките срещу търговски кораби в Черно море и опасенията за националната сигурност. Организаторите настояват правителството и президентската институция да заемат по-категорична позиция по отношение на заплахите в региона.

"Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия. А отказът да назовеш заплахата не я прави по-малко реална", се посочва в призива за протеста.

Зад инициативата застават 22 общественици, сред които бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, бившият министър на околната среда Борислав Сандов, Лена Бориславова, Методи Андреев, Илиян Василев и икономистът Евгени Кънев.

Интересът към демонстрацията е значителен. По информация, публикувана вчера, над 6000 души са отбелязали във Фейсбук, че възнамеряват да присъстват. Това обаче не означава, че всички действително ще се включат в протеста.

Организаторите настояват България да укрепи отбранителните си способности и да задълбочи сътрудничеството със съюзниците си от Европейския съюз и НАТО. Според тях действията на институциите не отговарят в достатъчна степен на предизвикателствата пред сигурността на страната.

"Нямаме повече време да чакаме президентът и правителството да осъзнаят отговорността си. Залогът е нашата сигурност - домовете ни, децата ни, икономиката и бъдещето на България", заявяват инициаторите.

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