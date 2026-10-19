Новини
Търси
Подкаст
Свят

Протестите блокират Италия: Работници окупираха летището в Генуа, спряха доставки на храни

Протестите блокират Италия: Работници окупираха летището в Генуа, спряха доставки на храни
Pixabay

Шофьори и фермери затвориха ключови пътища заради скъпите горива, а работници от металургичния сектор се опасяват от масови съкращения

Протестна вълна обхвана части от Италия, като недоволството срещу високите цени на горивата доведе до блокади на магистрали и затруднения с доставките на хранителни продукти. Междувременно работници от металургичния сектор окупираха летище "Христофор Колумб" в Генуа заради опасения, че ще загубят работните си места, съобщава БНР.

Служителите на филиала на металургичния комбинат в Таранто, разположен в Генуа, настояват за яснота относно бъдещето на предприятието. Продължаващите проблеми на най-големия металургичен комбинат в Европа поставят под въпрос и дейността на свързаните с него производства.

С протестиращите се срещна областният управител Марко Бучи, който заяви, че Генуа иска да продължи да работи, но ситуацията трябва да бъде изяснена.

Заради окупацията на летището полетите закъсняват, а заминаващите пътници са призовани да пристигат по-рано от обичайното.

Същевременно в Южна Италия продължават протестите на превозвачи и фермери срещу поскъпването на дизела. Особено тежка е ситуацията в област Кампания, където са блокирани важни пътни връзки към Рим и Бари.

Блокади има и в Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. Нарушените доставки вече водят до недостиг на определени хранителни продукти в търговските обекти в южните части на страната.

Превозвачите настояват за спешни мерки от правителството. Ако на предстоящите разговори с транспортния министър Матео Салвини не бъде намерено решение за високите цени на дизела, те са готови да организират протест и в Рим.

Още по темата

Откраднаха 30 000 бутилки вино за 5 млн. евро от винарна в Италия

Откраднаха 30 000 бутилки вино за 5 млн. евро от винарна в Италия

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Дания, Италия и Полша настояват ЕС да затегне политиката си за нелегалната миграция

Дания, Италия и Полша настояват ЕС да затегне политиката си за нелегалната миграция

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

Наводненията в Испания взеха пета жертва: Придошла река отнесе млада жена

Наводненията в Испания взеха пета жертва: Придошла река отнесе млада жена

Украйна предупреди: Среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще насърчи Русия да продължи войната

Украйна предупреди: Среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще насърчи Русия да продължи войната

Зеленски предупреди Тръмп: Ако САЩ застанат на страната на Русия, това ще бъде историческа грешка

Зеленски предупреди Тръмп: Ако САЩ застанат на страната на Русия, това ще бъде историческа грешка

Никълъс Уинтън - човекът, спасил 699 деца от Холокоста, без светът да знае за него

Никълъс Уинтън - човекът, спасил 699 деца от Холокоста, без светът да знае за него

Водещи

Край на високосната секунда: светът променя начина, по който измерва времето

Край на високосната секунда: светът променя начина, по който измерва времето

  • Преди 1 минута
Патриарсите Даниил и Вартоломей отслужиха тържествена литургия в Рилския манастир

Патриарсите Даниил и Вартоломей отслужиха тържествена литургия в Рилския манастир

  • Преди 3 минути
"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

  • Преди 15 минути
ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

  • Преди 20 минути
Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

  • Преди 28 минути
За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

  • Преди 31 минути
Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

  • Преди 38 минути
Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

  • Преди 42 минути
4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

  • Преди 58 минути
Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

  • Преди 59 минути
  • Лом
Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

  • Преди 1 час
България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

  • Преди 1 час
Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

  • Преди 1 час
Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

  • Преди 1 час