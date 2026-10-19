Протестите блокират Италия: Работници окупираха летището в Генуа, спряха доставки на храни

Протестна вълна обхвана части от Италия, като недоволството срещу високите цени на горивата доведе до блокади на магистрали и затруднения с доставките на хранителни продукти. Междувременно работници от металургичния сектор окупираха летище "Христофор Колумб" в Генуа заради опасения, че ще загубят работните си места, съобщава БНР.

Служителите на филиала на металургичния комбинат в Таранто, разположен в Генуа, настояват за яснота относно бъдещето на предприятието. Продължаващите проблеми на най-големия металургичен комбинат в Европа поставят под въпрос и дейността на свързаните с него производства.

С протестиращите се срещна областният управител Марко Бучи, който заяви, че Генуа иска да продължи да работи, но ситуацията трябва да бъде изяснена.

Заради окупацията на летището полетите закъсняват, а заминаващите пътници са призовани да пристигат по-рано от обичайното.

Същевременно в Южна Италия продължават протестите на превозвачи и фермери срещу поскъпването на дизела. Особено тежка е ситуацията в област Кампания, където са блокирани важни пътни връзки към Рим и Бари.

Блокади има и в Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. Нарушените доставки вече водят до недостиг на определени хранителни продукти в търговските обекти в южните части на страната.

Превозвачите настояват за спешни мерки от правителството. Ако на предстоящите разговори с транспортния министър Матео Салвини не бъде намерено решение за високите цени на дизела, те са готови да организират протест и в Рим.