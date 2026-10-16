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Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната
АР/БТА

Производството е започнало след жалби, подадени от над 50 италиански граждани

Италианската прокуратура започна разследване срещу израелския министър на отбраната Израел Кац и още 12 високопоставени представители на израелската армия, полицията и затворническите служби по подозрения за малтретиране на активисти от хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“. Това съобщи италианската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

С разширяването на разследването вниманието на магистратите вече е насочено не само към министъра на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, но и към други представители на израелските власти, за които се предполага, че са имали отношение към действията срещу активистите.

Разследването обхваща съмнения за изтезания, отвличане, обиди, грабеж и причиняване на материални щети. Става дума за инциденти, свързани с прехващането от израелските сили на малки флотилии от плавателни съдове, насочили се към ивицата Газа през миналата и тази година, уточниха от прокуратурата в Рим.

Производството е започнало след жалби, подадени от над 50 италиански граждани. Те са били задържани от израелските власти след мисии на флотилията „Глоубъл Сумуд“ през октомври миналата година и през април и май тази година.

Според италианските прокурори участници в първата мисия са били подложени на побои, обиди и заплахи за живота, а срещу тях са били отправени обвинения в тероризъм. Активисти, задържани след втората мисия, съобщили за още по-тежко отношение, включително побои в тъмни помещения, използване на електрошокови устройства и гумени патрони.

Освен министъра на отбраната Израел Кац сред заподозрените е и началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир. Италианските следователи са установили самоличността на няколко високопоставени представители на армията и полицията, за които се смята, че са участвали в операциите.

Кац и Замир не са коментирали публично съобщението за разследването. През юни министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир омаловажи информацията за разследването срещу него, заявявайки, че ще продължи да подкрепя израелските военнослужещи.

Италианските магистрати съобщиха, че през юни са изпратили до израелските власти искане за правно сътрудничество, за да получат информация, необходима за изясняване на обстоятелствата и установяване на евентуалната отговорност на отделни лица. Засега не е уточнено дали Израел е отговорил на искането.

Прокуратурата в Рим е провела и разговори с Евроюст — агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество, тъй като в други европейски държави се водят сходни разследвания, свързани с двете мисии на флотилията.

Според италианското законодателство в Рим могат да бъдат образувани дела за престъпления, извършени в чужбина срещу италиански граждани, отбелязва Ройтерс.

 
 
 

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