Нетаняху изключи превантивен удар срещу Иран преди изборите в Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не подкрепя идеята за превантивен удар срещу Иран преди изборите в Израел на 27 октомври. Същевременно той отправи остро предупреждение към Техеран и неговите проксита да не атакуват страната му.

„Това не е удобно за нас, не е добре“, коментира Нетаняху в интервю за израелското Армейско радио, попитан за възможността за изпреварваща офанзива и по повод обвиненията на политическите му опоненти, че търси военна конфронтация с предизборни цели.

„Дори Иран да изстреля ракети по нас, пак мен ще обвинят“, отбеляза Нетаняху, но повтори досегашните си предупреждения, че при евентуална атака Израел ще отвърне с огромна сила. Премиерът отказа да навлиза в детайли дали е възможен превантивен удар след изборите, както и какво е съдържанието на последните му разговори с Вашингтон.

САЩ и Иран се намират във война от 28 февруари, когато американските и израелските сили атакуваха иранска територия, а Техеран отговори с удари срещу Израел и държавите от Персийския залив. Директният огън между Израел и Иран обаче е прекъснал от юни насам.

Запитан дали Тел Авив оказва помощ на Саудитска Арабия срещу атаките на подкрепяните от Иран йеменски хути, Нетаняху отговори, че не иска да навлиза в тези въпрос. „Мога само да ви кажа, че много страни в Близкия изток се обръщат към нас след нашия огромен успех и грандиозни постижения“.

През последната седмица Саудитска Арабия стана обект на засилени атаки от страна на хутите, включително удар срещу летището в Рияд в събота, който отне живота на 13 души. Според Нетаняху иранските проксита също търсят възможност да ударят Израел преди вота.