Новини
Търси
Подкаст
Свят

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Израел осуети терористична атака на Западния бряг
АР/БТА

Израелските военни са задържали четирима предполагаеми членове на палестинската групировка „Ислямски джихад“

Израелските военни са задържали четирима предполагаеми членове на палестинската групировка „Ислямски джихад“ в северната част на Западния бряг по подозрение, че са подготвяли терористична атака, съобщава The Times of Israel.

По информация на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) операциите са проведени в градовете Кабатия и Араба след разузнавателни данни, предоставени от израелската служба за вътрешна сигурност „Шин Бет“. При двете акции са задържани четирима заподозрени, за които военните твърдят, че са планирали нападение в района.

При отделна операция, проведена тази седмица в палестинското село Бейт Рима, израелските сили са задържали и мъж, заподозрян в търговия с оръжие.

ТАРАЛЕЖ припомня, че 14-годишно дете загина, а други 24 души бяха ранени, някои от тях тежко, при експлозия на невзривен касетъчен боеприпас, свързван с „Хизбула“, в Северен Израел. Инцидентът е станал в понеделник в района между кибуците Манара и Йифта, а израелските военни са определили случилото се като събитие с масов брой пострадали.

По информация на местните власти сред пострадалите има ученици и служители на гимназията ORT Ma'alot Yeshiva. Групата е била на годишна ученическа екскурзия в района, когато е избухнал боеприпасът.

Според предварителните данни от разследването, представени от Израелската пожарна и спасителна служба, един от учениците е поставил касетъчния боеприпас в чантата си. По-късно устройството е детонирало, причинявайки смъртта на едно дете и ранявайки още 24 души. Обстоятелствата, при които боеприпасът е попаднал в ученика, се изясняват.

След трагедията израелските власти обсъждат възможността за ограничаване на ученическите посещения в района в близко бъдеще. Според публикация на N12 News се очаква министърът на образованието Йоав Киш да обяви решение по въпроса, което да влезе в сила във вторник.

Полицейският комисар Даниел Леви заяви, че се обмисля преразглеждане на разрешенията за подобни екскурзии, за да се прецени дали те излагат децата на допълнителен риск.

Инцидентът отново постави на дневен ред опасността от невзривени боеприпаси, особено за децата, които могат да ги възприемат като обикновени или любопитни предмети.

Орли Силвингер, изпълнителен директор на израелската организация за безопасност на децата Beterem, призова родителите да разговарят с децата си за рисковете и да им обясняват как да реагират при откриване на подозрителни предмети.

Тя подчерта, че невзривените боеприпаси могат да изглеждат безобидни, но са способни да причинят смъртоносни наранявания. Според нея децата от всички възрасти, включително тийнейджърите, трябва да знаят, че не бива да се приближават до такива предмети, да ги докосват или да се опитват да ги местят. Вместо това трябва да се отдалечат и незабавно да уведомят възрастен или полицията.

 
 
 

Още по темата

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

14-годишно дете загина, а 24 души пострадаха при взрив на касетъчен боеприпас на „Хизбула“ в Израел

14-годишно дете загина, а 24 души пострадаха при взрив на касетъчен боеприпас на „Хизбула“ в Израел

Бивш генерал изпреварва Нетаняху в избора за премиер на Израел

Бивш генерал изпреварва Нетаняху в избора за премиер на Израел

Израел с остри обвинения към Палестинската автономна власт

Израел с остри обвинения към Палестинската автономна власт

Израел отправи остри критики към носителката на Нобеловата награда за мир

Израел отправи остри критики към носителката на Нобеловата награда за мир

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Бившият главнокомандващ на Украйна: Спряхме руското настъпление, Москва търпи огромни загуби

Бившият главнокомандващ на Украйна: Спряхме руското настъпление, Москва търпи огромни загуби

Тръмп обвини Русия и Украйна в нарушаване на енергийното примирие

Тръмп обвини Русия и Украйна в нарушаване на енергийното примирие

Земетресение с магнитуд 6 разлюля Панама

Земетресение с магнитуд 6 разлюля Панама

Хакери са атакували хладилните инсталации на френски супермаркети

Хакери са атакували хладилните инсталации на френски супермаркети

Водещи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

  • Преди 14 минути
72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

  • Преди 15 минути
Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

  • Преди 17 минути
Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

  • Преди 24 минути
Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

  • Преди 32 минути
Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

  • Преди 33 минути
Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

  • Преди 34 минути
Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

  • Преди 42 минути
Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

  • Преди 46 минути
Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

  • Преди 51 минути
Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

  • Преди 51 минути
Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

  • Преди 51 минути