Израел осуети терористична атака на Западния бряг

По информация на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) операциите са проведени в градовете Кабатия и Араба след разузнавателни данни, предоставени от израелската служба за вътрешна сигурност „Шин Бет“. При двете акции са задържани четирима заподозрени, за които военните твърдят, че са планирали нападение в района.

При отделна операция, проведена тази седмица в палестинското село Бейт Рима, израелските сили са задържали и мъж, заподозрян в търговия с оръжие.

ТАРАЛЕЖ припомня, че 14-годишно дете загина, а други 24 души бяха ранени, някои от тях тежко, при експлозия на невзривен касетъчен боеприпас, свързван с „Хизбула“, в Северен Израел. Инцидентът е станал в понеделник в района между кибуците Манара и Йифта, а израелските военни са определили случилото се като събитие с масов брой пострадали.

По информация на местните власти сред пострадалите има ученици и служители на гимназията ORT Ma'alot Yeshiva. Групата е била на годишна ученическа екскурзия в района, когато е избухнал боеприпасът.

Според предварителните данни от разследването, представени от Израелската пожарна и спасителна служба, един от учениците е поставил касетъчния боеприпас в чантата си. По-късно устройството е детонирало, причинявайки смъртта на едно дете и ранявайки още 24 души. Обстоятелствата, при които боеприпасът е попаднал в ученика, се изясняват.

След трагедията израелските власти обсъждат възможността за ограничаване на ученическите посещения в района в близко бъдеще. Според публикация на N12 News се очаква министърът на образованието Йоав Киш да обяви решение по въпроса, което да влезе в сила във вторник.

Полицейският комисар Даниел Леви заяви, че се обмисля преразглеждане на разрешенията за подобни екскурзии, за да се прецени дали те излагат децата на допълнителен риск.

Инцидентът отново постави на дневен ред опасността от невзривени боеприпаси, особено за децата, които могат да ги възприемат като обикновени или любопитни предмети.

Орли Силвингер, изпълнителен директор на израелската организация за безопасност на децата Beterem, призова родителите да разговарят с децата си за рисковете и да им обясняват как да реагират при откриване на подозрителни предмети.

Тя подчерта, че невзривените боеприпаси могат да изглеждат безобидни, но са способни да причинят смъртоносни наранявания. Според нея децата от всички възрасти, включително тийнейджърите, трябва да знаят, че не бива да се приближават до такива предмети, да ги докосват или да се опитват да ги местят. Вместо това трябва да се отдалечат и незабавно да уведомят възрастен или полицията.