Израел с остри обвинения към Палестинската автономна власт

Израелският външен министър Гидеон Саар обвини Палестинската автономна власт, че подвежда международната общност с намерението си да отложи парламентарните избори, насрочени за следващия месец, предаде Франс прес.

Властите, ръководени от Махмуд Абас, все още не са обявили официално отлагане на вота, който трябва да се състои на 28 ноември. Въпреки това палестинци и анализатори очакват гласуването да бъде отложено. То би било първото парламентарно гласуване в палестинските територии от 2006 г. насам.

В сряда четири палестински фракции, сред които движението „Фатах“ на Абас и „Хамас“, се споразумяха на среща в Кайро да започнат „национален диалог“ преди изборите. Според източник, запознат с преговорите, участниците възнамеряват да поискат отлагане на вота.

„Махмуд Абас мами международната общност, като за пореден път отменя обещаните избори“, написа Саар в социалната мрежа Екс. Той обвини палестинското ръководство, че системно подвежда международните партньори, без да понася последствия за действията си.

Провеждането на изборите е част от реформите, за които настоява международната общност, включително Европейският съюз. ЕС оказва финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, чието седалище е в Рамала на Западния бряг.

Палестинските власти заявиха тази седмица, че Израел не допуска техни служители до Източен Йерусалим и ивицата Газа за подготовката на изборите.

През 2021 г. Абас също обяви парламентарни и президентски избори, но впоследствие ги отложи за неопределено време. Като причина беше посочена липсата на гаранции за провеждането им в Източен Йерусалим, който е под израелски контрол.

Последните парламентарни избори в палестинските територии се състояха през 2006 г. Тогава „Хамас“ победи съперничещото си движение „Фатах“, което задълбочи разделението между двете организации.

След разрива между тях през 2007 г. Палестинският законодателен съвет престана да заседава. Абас, избран за президент през 2005 г., остана на поста и след изтичането на мандата си през 2009 г., като оттогава управлява чрез укази.

През юни 90-годишният палестински лидер подписа указ за провеждането на президентски избори в началото на 2027 г.