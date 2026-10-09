Израел отправи остри критики към носителката на Нобеловата награда за мир
Израелското външно министерство определи отличието като политически мотивирано
Израелското външно министерство отправи остри критики към решението на Нобеловия комитет да присъди наградата за мир на южноафриканската юристка Нави Пилай, предадоха световните агенции.
В публикация в социалната мрежа Екс ведомството обвини Пилай в разпространяване на неверни твърдения и в политически мотивирани действия срещу Израел.
„Ако имаше награда за лъжи, омраза и кръвни клевети, Нави Пилай със сигурност би била не просто един от претендентите. Тя щеше да е фаворит“, се посочва в изявлението на израелското външно министерство.
От ведомството допълват, че според тях участието на Пилай в това, което определят като политически мотивирана кампания за демонизиране на Израел, е показателно. Министерството заяви още, че с решението си Нобеловият комитет е отличил „най-голямата лъжа на 21-ви век“.
В публикацията беше направено и сравнение с Йозеф Гьобелс, министър на пропагандата в нацистка Германия. Израелското външно министерство определи присъждането на наградата като използване на отличието за насърчаване на антиизраелски настроения и предразсъдъци.
Пилай наскоро оглавяваше разследваща комисия на ООН, която през миналата година обвини Израел в извършване на геноцид в ивицата Газа. Израелското правителство категорично отхвърля обвинението.
По-рано днес председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес заяви, че тазгодишният лауреат има съществен принос за усилията военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат подведени под съдебна отговорност. Той подчерта, че комитетът не е съдебна институция.
През 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството във връзка с войната в Газа. Заповедите все още не са изпълнени, припомня Франс прес.