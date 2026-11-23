Завръщането на НАТО към основната му мисия – да гарантира сигурността на страните членки – е от ключово значение за регионалната стабилност. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с постоянния представител на САЩ в алианса Матю Уитакър.

В разговорите взе участие и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Министър-председателят акцентира върху последователните действия на страната ни за развитие и укрепване на отбранителните ѝ способности в условията на финансови ограничения. По думите му този ангажимент на кабинета е насочен едновременно към защитата на българските граждани и към колективната сигурност на съюзниците в региона.

Войната в Украйна вече се е пренесла в Черно море и създава преки рискове за националната сигурност, гражданите и икономиката на България и региона, както и за продоволствената сигурност извън Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър на „Дондуков“ 2. В разговора участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов, по чиято покана американският дипломат е на посещение у нас.

Централната избирателна комисия (ЦИК) насрочи официалната церемония по връчването на удостоверенията на новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев за 24 ноември. Събитието ще се проведе в Народното събрание от 14:00 часа, съобщиха от комисията. Първоначално церемонията беше планирана за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия". Доц. Тонка Върлева е новият главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерство на здравеопазването (МЗ). Тя е лекар с над 35 години професионален опит в здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност.

Общинската избирателна комисия във Варна прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето с предварително изпълнение. Гласували са 20 от 26 членове на комисията.