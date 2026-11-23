Възможности за осигуряване на финансиране за мащабни транспортни инфраструктурни проекти обсъди премиерът Румен Радев с представители на Световната банка, съобщиха от правителствената пресслужба.

Във връзка с това беше обсъдена и възможността Световната банка да предостави експертна и техническа подкрепа при подготовката и реализацията им.

В срещата в Министерския съвет участваха още вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шиков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Асен Ненчев.

От страна на Световната банка участваха Анна Ахалкаци – регионален директор на Международната банка за възстановяване и развитие за държавите от ЕС, Инес Роша – регионален директор на Международната финансова корпорация за Европа, и Джейсън Пелмар – ръководител на офиса на Групата на Световната банка в България.

В рамките на разговора бяха разгледани и възможностите за привличане на преки чуждестранни инвестиции в България.

На 22 ноември премиерът Румен Радев се срещна с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия.