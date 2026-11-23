Лудогорец победи Дунав Русе с 1:0 в Разград. Амир Хаджиахметович отбеляза единствения гол в добавеното време на първото полувреме.

Атаката за попадението започна с подаване на Сон по границата на наказателното поле. Топката стигна до Бернард Текпетей, който я заложи на Хаджиахметович, а халфът преодоля вратаря Желазовски.

Дунав Русе трябваше да смени титулярния си вратар още в 39-ата минута. Георги Китанов получи неволен удар в лицето от Текпетей около десет минути по-рано и напусна терена със съмнение за фрактура на носа.

В заключителните минути Дунав притисна домакините в тяхната половина, но не стигна до изравнителен гол. Лудогорец удържа преднината си и взе трите точки.