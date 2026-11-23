Хроничното недофинансиране на болниците се задълбочава, заяви д-р Цветелина Спиридонова, председател на Комитета по здравеопазване към КРИБ.

"В настоящия бюджет за здравеопазване болничната помощ получава увеличение от 8,3%, докато средствата за извънболничната помощ нарастват с около 20%. Това създава риск от задълбочаване на кадровия проблем в болниците, недостиг на средства за нова апаратура и иновации", каза Цветелина Спиридонова.

По думите ѝ това е може би първият бюджет за последните 7-8 години, който по време на Тристранния съвет не е получил нито категорична подкрепа без резерви, нито категоричен отказ за подкрепа.

„Това показва, че той съчетава някаква еквилибристика и умереност и вероятно има известни промени“, посочи тя.

Д-р Спиридонова определи като един от позитивите в бюджета увеличението на средствата за извънболничната помощ. Тя обясни, че здравеопазването функционално се дели на болнична и извънболнична помощ, но в България извънболничният сегмент има четири отделни направления – специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), медико-диагностични дейности (МДД) и дентална помощ.

„Всички твърдят, че за доболнична помощ традиционно в България се дават много по-малко средства, отколкото за болнична помощ. А не е така, защото българският доболничен сегмент е разделен на четири подсегмента“, обясни тя.

Специализираната извънболнична помощ обхваща лекарите със специалност, които работят в диагностично-консултативни центрове и медико-дентални центрове. Първичната извънболнична помощ включва общопрактикуващите лекари. Медико-диагностичните дейности обхващат лабораториите, скенерите и ядрено-магнитните резонанси, които се извършват извън болниците. Четвъртото направление е денталната помощ.

По думите ѝ всички тези четири направления получават увеличение от 5-6% в настоящия бюджет. Общото увеличение за извънболничната помощ е около 20%, докато при болничната помощ то е в рамките на 8,1-8,3%.

Друг положителен момент според нея е отделянето на 8 милиона от средствата за извънболнична помощ за профилактична дейност.

„И в ПИМП, т.е. при личните лекари, и в СИМП, т.е. при специалистите, и в денталната помощ, и в медико-диагностичните дейности има по 3 милиона заделени само за профилактика“, посочи д-р Спиридонова.

Тя подчерта, че профилактиката е изключително важна, но пациентите, които не са получили адекватна или достатъчна помощ и лечение в извънболничната помощ, на практика постъпват в болниците.

Според д-р Спиридонова болниците получават все по-ниско финансиране, което създава сериозни проблеми за тяхната дейност.

Тя посочи, че увеличението на болничния бюджет е 8,3%, но при отчетена инфлация от 6,1% реалното увеличение на средствата е около 2,2%.

По думите ѝ недостатъчното увеличение на средствата ще ограничи възможностите на болниците да купуват нова апаратура и да развиват кадрите си чрез специализации.

„Втората голяма последица е, че, бидейки най-големият работодател в здравеопазването, болниците ще бъдат в абсолютна несъстоятелност да повишат адекватно заплащането към своите кадри. Хроничното недофинансиране на болниците се задълбочава и нещата стават критични“, предупреди д-р Спиридонова.

Тя обърна внимание и на необходимостта болничните структури да бъдат поддържани в готовност, дори когато не функционират активно.

Според нея болничното звено е част от националната сигурност и не трябва непрекъснато да се говори за недофинансиране на извънболничната и свръхфинансиране на болничната помощ.

По думите й кадровият проблем в болниците се задълбочава.

Д-р Спиридонова заяви, че по принцип не е имало проблем между частните, държавните и общинските болници заради различната им собственост, тъй като те функционират по един и същи механизъм.

Според нея проблемът с медицинските кадри става все по-сериозен. Причината е, че лекарите и медицинските сестри виждат увеличаването на средствата за извънболничната помощ и масово напускат болниците, където натоварването е по-голямо и има денонощни и празнични дежурства.