Силните пориви могат да съборят клони и дървета, да отнесат предмети от балкони и покриви и да затруднят управлението на автомобила. При предупреждение за опасно време проверете кога се очакват най-силните пориви във вашия район. Ако излизането или пътуването може да почака, отложете го до отслабването на вятъра.

У дома приберете саксиите и затворете прозорците

Преди вятърът да се усили, приберете саксиите, столовете и другите незакрепени предмети от балкона, терасата и външните первази. Затворете прозорците и балконските врати. Ако поривите вече са силни, останете на закрито и изчакайте да отслабнат, преди да излезете да прибирате вещи.

Навън потърсете подслон в сграда

Ако вятърът ви застигне на улицата, влезте в близка сграда. Стойте далеч от дървета, електропроводи и нестабилни конструкции. Избягвайте разходките в паркове и гористи местности, където могат да паднат клони. Ако паркирате, изберете място далеч от дървета и сгради с видимо повредени фасади или покриви.

На пътя внимавайте за странични пориви

Намалете скоростта и дръжте волана с две ръце. Бъдете особено внимателни на мостове, открити участъци и при изпреварване на камиони, където страничният вятър може внезапно да измести автомобила. Следете за паднали клони и други предмети на платното. Ако се налага да прекъснете пътуването, спрете на безопасно място извън платното, далеч от дървета, електропроводи и надвиснали скали.

При паднал кабел се отдалечете и се обадете на 112

Не доближавайте паднали или провиснали електрически кабели и не се опитвайте да ги местите. При скъсан кабел, пострадал човек или паднало дърво, което създава непосредствена опасност, подайте сигнал на 112. Посочете точния адрес или близък ориентир, опишете опасността и кажете дали има пострадали.