Община Бургас ще търси симулатор за шофиране при гъста мъгла за бъдещия полигон за пътна безопасност в града. Това съобщи кметът Димитър Николов след последната тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“. На полигона шофьорите ще могат да упражняват реакции при аквапланинг, природни бедствия и други опасни ситуации на пътя.

Николов призова специалисти и компании, които разполагат с подходящи технологии, да се свържат с общината и да съдействат за проекта.

„Знам, че моят принос ще бъде малка, много малка крачка. Но ще вложа всичко, за да направим наистина работещ полигон за пътна безопасност в Бургас. Започнахме го“, написа кметът.

Повод за позицията му е и броят на жертвите на пътя в страната. По данните, които Николов посочи, от началото на годината при катастрофи са загинали 444 души.

„444 мъже, жени и деца. И разбити животи на хиляди хора, които са ги обичали“, написа той.

Кметът постави статистиката в контекста на демографската криза. Той припомни, че Бургас инвестира в университетски филиали, нови училища и детска болница, за да привлича студенти, млади семейства и нови жители.

„Можем дълго да анализираме причините – във всякакви аспекти. Но нямаме време за безкрайни анализи. Губим хора. Самоизтребваме се на пътя!“, заяви Николов.

По думите му дори най-добрите симулатори не могат да подготвят шофьорите за всяка опасност, особено когато тя идва от поведението на други участници в движението. Той призова институциите и гражданите да започнат промяната от собственото си поведение.

„Всеки трябва да направи нещо. Дори малко. Да промени навик, да се откаже от риск, да бъде по-внимателен и по-отговорен. Ако спасим дори един човешки живот, това ще бъде победа на живота!“, написа кметът.