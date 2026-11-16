Лекар, спасявал пострадали на "Тракия", е с мозъчно сътресение след нападение

Лекар от областната болница в Ямбол е с мозъчно сътресение, след като е бил нападнат от пациент по време на дежурство в Спешното отделение. Инцидентът е станал на 14 ноември, а пострадалият д-р Никола Ангелов е настанен за лечение в хирургичното отделение.

Само няколко дни преди нападението медикът е участвал в оказването на спешна помощ на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Пред bTV д-р Ангелов разказа, че в болницата бил докаран с линейка мъж със съмнение за счупен крак. След първоначалния преглед лекарят обяснил, че е необходимо да бъде направена рентгенова снимка, за да се установи точното състояние на пациента.

Докато медикът изпълнявал останалите си задължения, чул повишен тон между пациента и медицинска сестра. Причината за спора била настояването на екипа мъжът да бъде транспортиран до рентгеновия кабинет с инвалидна количка, за да не се влоши евентуалната травма.

Пациентът обаче отказвал и настоявал да получи диагноза без допълнително изследване. Д-р Ангелов се опитал да му обясни необходимостта от рентгеновата снимка и го посъветвал да следва указанията на медицинския персонал.

"Той седеше на ръба на едното легло, стана и ме удари първия път, после продължи. Загубил съм съзнание", разказа пострадалият лекар.

По думите му ударите били насочени към лицето и главата. Медикът сподели, че и преди е имал словесни конфликти с пациенти, но никога не е бил подлаган на подобно физическо насилие.

Директорът на МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол д-р Панайот Диманов осъди нападението и подчерта, че лечебното заведение е единственото в областта, което осигурява цялостна спешна медицинска помощ.

"Беше на работното си място в Спешно отделение, за да помогне на този пациент и на другите, които чакат да спаси човешки живот. Беше жестоко бит, пребит до безсъзнание на работното си място", заяви д-р Диманов.

Нападението е станало дни след като д-р Ангелов е участвал в оказването на помощ при трагедията на АМ "Тракия", при която загинаха 13 души. ТАРАЛЕЖ припомня, че разследването на тежките верижни катастрофи продължава, като се изясняват обстоятелствата около десетките сблъсъци в условията на силно намалена видимост.

Според директора на болницата агресията срещу медицински специалисти не е изолиран случай, а служителите в Спешното отделение все по-често се притесняват за своята безопасност.

Д-р Диманов уточни, че в лечебното заведение има охрана, която отговаря за двора и сградите, но в самото Спешно отделение няма постоянно присъствие на охранители. По думите му се обсъжда възможността за осигуряване на допълнителна охрана.

Мъжът, нападнал лекаря, е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Ръководството на болницата настоява компетентните институции да предприемат необходимите действия за търсене на наказателна отговорност и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.