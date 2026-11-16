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81 сблъсъка и 13 жертви: Разследването на трагедията на "Тракия" продължава

81 сблъсъка и 13 жертви: Разследването на трагедията на "Тракия" продължава
БТА

Следствието ще анализира поотделно всеки сблъсък от тежката верижна катастрофа, като все още няма водеща версия за причините за трагедията

Разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души, продължава. Следователите ще трябва да анализират общо 81 отделни сблъсъка, за да възстановят последователността на събитията и да установят обстоятелствата, довели до трагедията, съобщава Novini.bg.

Към момента разследващите нямат водеща версия за причините за катастрофата, като се разглеждат всички възможни хипотези.

От следствието посочват, че всяко произшествие, включено във верижната катастрофа, ще бъде анализирано поотделно. Процесът е сложен, тъй като всеки следващ удар е променял позицията на автомобилите, участвали в предходните сблъсъци.

Това затруднява възстановяването на точната последователност на произшествията и изясняването на обстоятелствата, при които са настъпили отделните удари.

Голяма част от съдебномедицинските експертизи на пострадалите вече са назначени. Разследващите са изискали и цялата налична медицинска документация от болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.

Събраните материали ще бъдат използвани в хода на разследването за изясняване на последиците от катастрофата и обстоятелствата около тежкия инцидент.

Припомняме, че броят на загиналите при верижната катастрофа на АМ "Тракия" достигна 13 души.

Разследването продължава, като към момента няма окончателни заключения за причините, довели до трагедията.

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