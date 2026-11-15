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Юрген Клоп преди сблъсъка с Нидерландия: Искаме да спечелим срещата

Юрген Клоп преди сблъсъка с Нидерландия: Искаме да спечелим срещата
АП/БТА

Победа в Берлин ще класира Германия за четвъртфиналите на Лигата на нациите, а капитанът Йозуа Кимих е готов за мача

Юрген Клоп постави ясна цел пред Германия за последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Бундестимът приема лидера Нидерландия в понеделник на Олимпийския стадион в Берлин. Победа в 50-ия двубой между двата отбора ще осигури на германците място на четвъртфиналите.

“Нямаме друг план, освен да изиграем един страхотен мач. Искаме да спечелим срещата”, заяви Клоп на пресконференцията в неделя. Селекционерът насочи вниманието към възможността, която отборът си даде с победата с 3:1 над Сърбия. “Искахме да имаме този шанс в последния мач. Сега го имаме и искаме да се възползваме от него”, добави той.

Капитанът Йозуа Кимих е преодолял леката травма в глезена и тренира заедно с останалите в неделя. Клоп остави открит въпроса дали Браян Груда ще запази мястото си и дали Нико Шлотербек ще получи игрови минути. От групата за мача отпадна младият Ваел Моя от Борусия Мьонхенгладбах, тъй като в тимовия лист могат да бъдат записани 23 от 24-мата футболисти.

Нидерландия пристига в Берлин след победа със 7:0 над Гърция, с която оглави групата. При загуба Германия рискува да изпадне от Лига А. За двубоя на Олимпийския стадион се очакват около 71 000 зрители.

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