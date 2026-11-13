Георги Кабаков ще ръководи мача Финландия - Сан Марино в Лигата на нациите

Георги Кабаков получи ново назначение от УЕФА и ще бъде главен съдия на мача Финландия - Сан Марино от група С/1 на Лигата на нациите. Срещата ще се играе на 15 ноември, неделя, от 19:00 часа на стадион „Болт Арена“ в Хелзинки.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Волен Чинков е назначен за четвърти съдия. Българско ще бъде и присъствието в екипа за видеоповторенията: Никола Попов ще бъде главен ВАР-съдия, а Димитър Димитров - асистент-ВАР-съдия.

Съдийски наблюдател на срещата ще бъде Русмир Мъркович от Босна и Херцеговина, а дежурен делегат - Тибо де Генд от Белгия.

Двубоят няма да промени класирането на двата отбора. След поражението си в Тирана Финландия е трета със 7 точки, на три зад Беларус. Беларусите обаче имат предимство в преките двубои. Сан Марино е без спечелена точка в дебютното си участие в Лига С.